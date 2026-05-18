Milano 15:11
48.696 -0,86%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15:11
10.290 +0,92%
Francoforte 15:11
24.346 +1,65%

LU-VE, TP ICAP alza target price con chiare opportunità in data center e power generation

Finanza, Consensus
LU-VE, TP ICAP alza target price con chiare opportunità in data center e power generation
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha aumentato a 70 euro per azione (dai precedenti 55,5 euro) il target price su LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026 e la conference call confermano le aspettative di una forte crescita, con chiare opportunità nei segmenti dei data center e della generazione di energia.

"Riteniamo che il mercato stia attualmente scontando (1) una rivalutazione del settore HVAC, (2) potenziali ipotetici contratti aggiuntivi di medie e grandi dimensioni da parte di hyperscaler (ora che questo canale commerciale è stato aperto), scommettendo sulla capacità di esecuzione dell'azienda e (3) un portafoglio ordini di alta qualità, l'internazionalizzazione e l'aumento delle dimensioni aziendali", si legge nella ricerca.
Condividi
```