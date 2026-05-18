LU-VE, TP ICAP alza target price con chiare opportunità in data center e power generation

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha aumentato a 70 euro
per azione (dai precedenti 55,5 euro) il target price
su LU-VE
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026
e la conference call confermano le aspettative di una forte crescita
, con chiare opportunità nei segmenti dei data center e della generazione di energia.
"Riteniamo che il mercato stia attualmente scontando (1) una rivalutazione del settore HVAC, (2) potenziali ipotetici contratti aggiuntivi di medie e grandi dimensioni da parte di hyperscaler
(ora che questo canale commerciale è stato aperto), scommettendo sulla capacità di esecuzione dell'azienda e (3) un portafoglio ordini di alta qualità, l'internazionalizzazione e l'aumento delle dimensioni aziendali", si legge nella ricerca.