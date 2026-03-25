Francoforte: scambi al rialzo per Vonovia
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che lievita del 2,24%.
L'andamento di Vonovia nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,53. Il peggioramento di Vonovia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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