Leonardo, finalizzata l'acquisizione del business Difesa di Iveco per 1,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Leonardo , colosso italiano della difesa, ha finalizzato l'acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi IDV e ASTRA) per un prezzo di 1,6 miliardi di euro, in linea con l'Enterprise Value fissato a 1,7 miliardi di euro, al netto degli adeguamenti contrattuali concordati. L'operazione viene finanziata con la cassa disponibile.



Con il closing dell'operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terreste e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate.



"L'acquisizione ci rafforza come attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre e ci rende ancora più competitivi in un segmento di mercato caratterizzato da significative prospettive di crescita future - dichiara l'AD di Leonardo, Roberto Cingolani - Grazie all'operazione, Leonardo aggiunge le competenze industriali per produrre piattaforme integrate, sia nella parte mobilità che payload, e compie un ulteriore passo nella strategia di crescita inorganica, una delle direttrici nello sviluppo del Piano Industriale".



Iveco ha fatto sapere che, come da programma, i proventi netti della vendita saranno distribuiti agli azionisti della società mediante un dividendo straordinario. Tenuto conto del prezzo incassato, degli aggiustamenti di chiusura attesi e dei costi di separazione sostenuti per l'enucleazione del Business Defence, detto dividendo (inizialmente stimato in 5,5-6 euro per azione) è attualmente previsto attestarsi a 5,7-5,8 euro per ogni azione ordinaria emessa e in circolazione. L'esatto importo della distribuzione sarà determinato a tempo debito dal CdA. Si prevede che il pagamento avvenga il 20 aprile, in linea con la data standard di stacco del dividendo prevista dal calendario di Borsa Italiana. La Business Unit Defence (con book value pari a 313 milioni di euro al 31 dicembre 2025) è stata classificata come "Discontinued Operations" a partire dal terzo trimestre del 2025.



"Questo traguardo rappresenta un momento fondamentale per il futuro di IDV e ASTRA - ha dichiarato Olof Persson, AD di Iveco - I nostri colleghi hanno dimostrato una straordinaria dedizione nel rispondere alla crescente domanda di veicoli per la difesa terrestre e delle tecnologie che abbiamo sviluppato. Ora entreranno a far parte di un gruppo con le dimensioni e le capacità integrate necessarie a competere in ogni scenario. Auguriamo loro di cuore un duraturo successo".

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