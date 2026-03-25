Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,82%, rispetto a -1,48% dell' indice di Parigi ).





Analizzando lo scenario dell' Istituto di credito francese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 64,56 Euro. Prima resistenza a 65,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 64,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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