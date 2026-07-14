Parigi: in calo Societe Generale

(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese , che sta segnando un calo dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di Societe Generale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di breve periodo dell' Istituto di credito francese mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 73,58 Euro e supporto a 73,04. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 74,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```