Parigi: andamento sostenuto per Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
Lo scenario su base settimanale di Safran rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della multinazionale francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 286,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 290,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 284,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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