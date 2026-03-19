Parigi: in calo Safran

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica , in flessione del 2,84% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 301,7 Euro. Supporto visto a quota 295,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 307,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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