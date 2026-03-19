Parigi: in calo Safran
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 301,7 Euro. Supporto visto a quota 295,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 307,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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