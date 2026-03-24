Siav passa in utile per 1,4 milioni di euro nel 2025. Ricavi +7%

(Teleborsa) - Siav , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite e prestazioni pari a 35,7 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento riflette il rafforzamento del posizionamento competitivo, sostenuto dall'evoluzione dell'offerta tecnologica - inclusa la nuova piattaforma Connect - e da un progressivo miglioramento del mix verso ricavi ricorrenti volti a soluzioni a più elevato valore aggiunto.



L'EBITDA si attesta a 9,3 milioni di euro, in crescita del 48%, con un EBITDA margin pari al 26% (19% nel 2024). L'espansione della marginalità riflette i benefici derivanti dal piano di riorganizzazione societaria avviato nel 2024, che ha consentito una più efficiente struttura dei costi e un miglioramento della leva operativa. L'EBIT è pari a 3,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 1,4 milioni del 2024, dopo ammortamenti complessivi per circa 5,5 milioni (4,9 milioni nel 2024). L'incremento degli ammortamenti è principalmente attribuibile agli investimenti in immobilizzazioni immateriali, connessi allo sviluppo delle piattaforme software proprietarie del Gruppo. Il Risultato Netto risulta positivo e pari a 1,4 milioni di euro, in crescita rispetto alla perdita registrata nell'esercizio precedente (pari a -1,5 milioni).



"Siamo soddisfatti della qualità della redditività raggiunta, frutto di un modello di business sempre più focalizzato su soluzioni proprietarie ad alto valore aggiunto e su una gestione efficiente dei costi - ha commentato l'AD Nicola Voltan - La razionalizzazione del perimetro, con l'uscita da attività non strategiche, ha rafforzato la solidità del Gruppo, creando le basi per una nuova fase di sviluppo. Guardiamo ora alla crescita, facendo leva sull'innovazione tecnologica e su un mercato ancora frammentato, con l'obiettivo di generare valore sostenibile per gli azionisti".



L'Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si attesta a 18,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 20,9 milioni al 31 dicembre 2024, per effetto della riduzione del capitale immobilizzato e il contestuale aumento del patrimonio quale fonte di finanziamento.

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