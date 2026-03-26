Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9171. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9116. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,9226.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)