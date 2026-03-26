Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9171. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9116. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,9226.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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