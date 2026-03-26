Milano 10:27
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 10:27
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Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,94%

Il DAX avvia la giornata a 22.740,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,94%
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 0,94%, a quota 22.740,71 in apertura.
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