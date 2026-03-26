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Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,63%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 43.737,54 punti
In breve
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Finanza
26 marzo 2026 - 09.02
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,63%, dopo aver aperto a 43.737,54 punti.
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