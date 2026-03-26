Cogefeed, balzo del valore della produzione a 3 milioni (+171%) e redditività in forte miglioramento

(Teleborsa) - Il Valore della produzione
al 31 dicembre 2025 di Cogefeed
, specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo Gruppo. è pari a circa Euro 3 milioni, in significativa crescita (+171%) rispetto agli 1,1 milioni al 31 dicembre 2024.
L’EBITDA
si attesta a Euro 1,4 milioni, in deciso miglioramento rispetto a Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2024 registrando una marginalità operativa lorda in termini percentuali (EBITDA Margin) pari a circa il 48% si per effetto della presenza di componenti non ricorrenti sia evidenziando la crescente leva operativa del Gruppo e confermando la validità del modello di business focalizzato sulle
energie rinnovabili.
L’EBIT
registra una inversione di tendenza e risulta sostanzialmente a pareggio e pari a Euro 0,01 milioni rispetto a negativi Euro (0,31) milioni al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2025, l’EBIT include ammortamenti per oltre Euro 1,2 milioni di cui Euro 0,6 milioni inerenti alla svalutazione della centrale di cogenerazione di Roma oggetto di accordo transattivo a inizio esercizio 2026.
Il Risultato d’esercizio
è negativo per Euro (0,2) milioni in miglioramento rispetto al valore negativo di Euro (0,5) milioni del 2024.
L’Indebitamento finanziario netto
è pari a Euro 7,9 milioni rispetto a Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2024 con disponibilità liquide per oltre Euro 3,8 milioni. L’incremento è principalmente riconducibile agli investimenti effettuati nel periodo per lo sviluppo della pipeline di impianti fotovoltaici e al rafforzamento della struttura operativa del Gruppo.Daniele Filizola, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Cogefeed
, ha dichiarato: "I risultati del 2025 evidenziano un significativo miglioramento dei principali indicatori economicofinanziari
, con una crescita rilevante del valore della produzione e della marginalità operativa. Nel corso dell’esercizio abbiamo avviato la produzione di energia, ampliato il perimetro di consolidamento
attraverso operazioni strategiche, tra cui la costituzione della piattaforma Cogefeed Impact, e rafforzato la pipeline autorizzativa, che oggi supera i 40 MWp. Abbiamo inoltre proseguito nello sviluppo di progetti in ambito comunità energetiche, beneficiando anche dei meccanismi di incentivazione previsti dal PNRR. Guardiamo al 2026 con l’obiettivo di consolidare la crescita
, incrementare la componente di ricavi ricorrenti e valorizzare ulteriormente la pipeline in un contesto di mercato favorevole alla transizione energetica".
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare il risultato d’esercizio pari a Euro 65.964 come segue: Euro 3.298 a riserva legale; Euro 62.666 a utili portati a nuovo.