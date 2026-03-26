Confinvest, via libera al dividendo da 0,034 euro e alle modifiche statutarie

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Confinvest , PMI Innovativa, dal 1983 market dealer di oro fisico da investimento, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria ha approvato: in parte ordinaria, la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la distribuzione di un dividendo pari a 0,034 Euro, che sarà messo in pagamento a partire dal 1° aprile 2026, con stacco cedola numero 5, il 30 marzo 2026 e record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 31 marzo 2026. Tale distribuzione ha natura ordinaria a fini borsistici, a valere sulle riserve straordinarie disponibili (e, specificatamente, sulla riserva formatasi dagli utili conseguiti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024): il valore del dividendo non supera l’utile conseguito a detta data.



In parte straordinaria, le proposte di modifica al vigente statuto sociale, tra cui: il cambio di denominazione (art. 1) in Confinvest ORO S.p.A., per riflettere in modo più diretto il posizionamento strategico della Società e il core business legato all’oro, anche alla luce dell’operazione straordinaria perfezionatasi nel corso dei primi mesi dell’esercizio; l'inserimento della facoltà di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; l’introduzione di una clausola conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, Regolamento 11971/99, come modificato ("Regolamento Emittenti"), prevedendo che la maggioranza dei soci contrari alla deliberazione - idonea a precludere l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di OPA/OPS di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del medesimo Regolamento - operi solo ove tale maggioranza rappresenti almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, fissando al contempo un limite massimo del 7,5% del capitale sociale con diritto di voto; l’eliminazione della previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor; l’introduzione della facoltà per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite ricorso al rappresentante designato; la previsione che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e

regolamentari di volta in volta vigenti.

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