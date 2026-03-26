FiberCop, EBITDAaL organico in crescita vicina al 10% nel 2026 dopo primo anno di piena operatività

(Teleborsa) - FiberCop, società attiva nello sviluppo della rete di accesso fissa per le telecomunicazioni, ha chiuso il 2025 con ricavi a 3,8 miliardi di euro, EBITDA a 2 miliardi di euro ed EBITDA dopo il leasing (EBITDAaL) organico a 1,745 miliardi di euro. I risultati dell'intero esercizio 2024 non sono pienamente comparabili per effetto della separazione di FiberCop come società indipendente avvenuta il 1° luglio 2024 e delle variazioni di perimetro intervenute nella stessa data.



Solo il secondo semestre 2025 e il secondo semestre 2024 sono pienamente comparabili e hanno evidenziato una performance stabile della società al termine del periodo di transizione, coerente con la guidance indicata in precedenza, con EBITDAaL organico in crescita a 920 milioni di euro rispetto a 917 milioni di euro, si legge in una nota. Nel corso del 2025, la società ha registrato una crescita continua trimestre dopo trimestre, con ricavi in aumento di circa il 5% nel quarto trimestre rispetto al primo trimestre ed EBITDAaL organico in crescita di circa il 17% nel medesimo periodo.



I risultati 2025 risultano in linea o migliori rispetto al Budget e al Piano precedentemente approvati dal CdA, con EBITDAaL organico superiore di 6 milioni di euro rispetto al budget, significativi risparmi sugli investimenti e un indebitamento finanziario netto inferiore, pari a 10,9 miliardi di euro. A partire da questo primo anno di operatività indipendente e stabilizzata, sulla base delle attuali stime della società, FiberCop prevede una crescita dell'EBITDAaL organico vicino al 10% nel 2026 su base pienamente comparabile.



"Il 2025 segna il primo anno di piena operatività di FiberCop come società indipendente - ha commentato l'AD Massimo Sarmi - Siamo soddisfatti di aver più che superato i nostri obiettivi di rollout della fibra, con 2,1 milioni di nuove unità immobiliari coperte, raggiungendo così 14,3 milioni. Nel corso dell'anno, la società ha inoltre evidenziato una crescita continua trimestre dopo trimestre sia nei ricavi sia nell'EBITDAaL organico, centrando il Budget 2025. Avendo ormai consolidato la nostra operatività, ci attendiamo che il prossimo anno evidenzi, a partire da questa base, risultati ancora più solidi".



La società ha individuato e realizzato oltre 115 milioni di euro di efficienze di costo lorde ricorrenti a regime, di cui 85 milioni di euro già riflessi nei risultati 2025. Sulla base dell'attuale piano industriale, si prevede che tali efficienze aumentino progressivamente nel tempo, attraverso iniziative già individuate, finalizzate a ridurre i costi operativi di oltre 600 milioni di euro nel periodo 2025-2029.



Gli investimenti ono stati pari a 2,7 miliardi di euro (2,4 miliardi di euro nell'esercizio 2024 Pro Forma), segnando una crescita anno su anno a sostegno dell'accelerazione del rollout FTTH della società e portando a 14,3 milioni le Unità immobiliari (UI) coperte in tutta Italia (+2,1 milioni), al di sopra dell'obiettivo del management per l'esercizio e pari al 71% del totale delle UI che la società prevede attualmente di coprire entro il 2027 (rispetto al 60% raggiunto alla fine del 2024). Gli investimenti includono il completamento della costruzione della dorsale backbone proprietaria, finalizzato nel 2025 in anticipo rispetto ai tempi previsti, e beneficiano di continue efficienze nel costo unitario di rollout, portando così la spesa complessiva per investimenti del 2025 al di sotto delle iniziali stime del management. L'aumento degli investimenti complessivi nel 2025 conferma l'impegno di FiberCop nel portare la connessione FTTH al 100% del proprio obiettivo di UI entro il 2027; ciò include il raggiungimento degli obiettivi del PNRR entro la scadenza di giugno 2026.



La cassa disponibile è pari a 2,6 miliardi di euro, portando il margine di liquidità di FiberCop a 4,7 miliardi di euro, includendo linee di credito revolving garantite e pienamente disponibili, a copertura delle scadenze del debito fino al 2029.



L'indebitamento finanziario netto a fine 2025 si è attestato a 10,9 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 9,2 miliardi di euro di fine 2024, a supporto del piano accelerato di investimenti), con una struttura ben bilanciata (88% a tasso fisso, nessuna esposizione al rischio di cambio), diversificata (oltre il 50% è rappresentato da obbligazioni) e a lunga scadenza (circa 5 anni di vita media ponderata). Il costo medio ponderato ante imposte del debito è stato pari al 5,2% annuo.

Condividi

```