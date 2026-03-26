Milano 10:28
43.532 -1,09%
Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 10:28
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Francoforte 10:28
22.622 -1,46%

Francoforte: calo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Siemens Energy
Sottotono il leader delle energie rinnovabili, che passa di mano con un calo del 3,41%.
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