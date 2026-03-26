Francoforte: giornata depressa per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 15,44 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 16,11. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 16,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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