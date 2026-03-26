Francoforte: movimento negativo per Airbus

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso aerospaziale , con una flessione del 2,02%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 164,3 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 166,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 168,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```