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Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
In forte ribasso il produttore di acciaio, che mostra un -5,63%.
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