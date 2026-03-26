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/ Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 13.00
In forte ribasso il
produttore di acciaio
, che mostra un -5,63%.
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