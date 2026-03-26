IDNTT avvia nuovo programma di buyback fino a 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di IDNTT ha approvato l'avvio di un nuovo programma di buyback della durata di 12 mesi, dal 30 marzo 2026 al 30 marzo 2027, per un controvalore massimo di 3 milioni di euro e con un limite complessivo pari al 10% del capitale sociale, anche tenendo conto delle azioni già detenute, purché vi sia capitale proprio disponibile equivalente.



Le finalità del piano, che segue la scadenza del precedente programma (28 marzo 2026), includono il sostegno alla liquidità e al prezzo del titolo, l'ottimizzazione dell'impiego della liquidità eccedente, il servizio a piani di incentivazione (stock option o grant), il supporto a operazioni strategiche quali acquisizioni o finanza straordinaria, e l'adempimento di obblighi connessi a strumenti convertibili. La disposizione delle azioni non ha limiti temporali. Integrae SIM sarà l'intermediario incaricato della gestione indipendente.



Attualmente, la società detiene 143.000 azioni proprie, pari all'1,86% del capitale.



A Piazza Affari, oggi, Andamento annoiato per IDNTT , che chiude la sessione in ribasso dell'1,44%.





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