Lavazza, Standard Ethics alza il rating di sostenibilità

(Teleborsa) - Standard Ethics ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Lavazza, azienda italiana attiva a livello mondiale nella lavorazione e distribuzione del caffè, a "EE-" dal precedente "E+". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società prosegue il percorso di allineamento alle linee guida internazionali in materia di Sostenibilità, prestando attenzione agli aspetti ambientali e sociali. Si apprezza la presenza di una rendicontazione extra-finanziaria adeguata e di un Codice Etico che fa riferimento a indicazioni sovranazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse, Ue).



Per il mantenimento dell'attuale valutazione si osservano margini di miglioramento in vari ambiti. A titolo di esempi, è possibile prevedere la messa a terra di una specifica policy sui diritti umani e implementare le politiche sulla biodiversità, così come, dal lato della governance a livello apicale - pur non essendo una società quotata - si invita a considerare l'innalzamento del numero di indipendenti nel Consiglio di Amministrazione e il raggiungimento della parità di genere.

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