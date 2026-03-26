Madrid: in calo Banco Santander
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione dell'1,89%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Banco Santander subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,61 Euro. Supporto a 9,47. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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