Madrid: peggiora Banco Santander

banca spagnola

Banco Santander

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9,13 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 9,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)