Prosieben, nel 2025 in calo i ricavi ma migliora l'indebitamento

(Teleborsa) - Il gruppo tedesco Prosieben, controllato da Mfe/Mediaset , ha archiviato l'esercizio 2025 con ricavi pari a 3,67 miliardi di euro, segnando una flessione del 6% circa ( -2% su base organica) legata all'andamento del mercato pubblicitario e alla deconsolidazione di Verivox. L'Ebitda ha registrato una contrazione significativa, scivolando a 241 milioni di euro rispetto ai 512 milioni del 2024 (-52,8%), mentre l'utile netto rettificato si è attestato a 209 milioni di euro, in calo dell'8,8%.



Sul fronte finanziario, il gruppo ha evidenziato un miglioramento dell'indebitamento netto, sceso a 1,34 miliardi di euro (dai precedenti 1,51 miliardi), portando il rapporto di leva finanziaria a 3,3. Tale risultato è stato possibile grazie a una gestione oculata dei flussi di cassa e ai proventi derivanti dalle dismissioni aziendali. Alla luce di questi numeri, la proposta di dividendo rimane stabile a 0,05 euro per azione.



Per il 2026, Prosieben prevede ricavi leggermente inferiori rispetto all'anno precedente, ma stima una lieve crescita organica e un aumento significativo dell'Ebitda grazie alla disciplina dei costi. La strategia futura punta con decisione sull'area intrattenimento, attraverso una riorganizzazione in cinque aree chiave (contenuti, piattaforme, monetizzazione, tecnologia e sviluppo del portfolio) per consolidare la base finanziaria e sostenere investimenti mirati.



"Stiamo trasformando ProSiebenSat.1 da gruppo diversificato in un operatore di intrattenimento focalizzato, con una forte presenza in tutta l'area germanofona. Pertanto, stiamo tracciando la giusta rotta con una chiara visione del futuro: con contenuti locali e live di qualita', una strategia multipiattaforma coerente, una monetizzazione piu' ampia e una gestione ancora piu' sistematica dei flussi di cassa", ha sottolineato Marco Giordani, Ceo del gruppo tedesco. "Allo stesso tempo, stiamo effettuando investimenti mirati in aree di crescita come la tecnologia e l'intelligenza artificiale per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione", ha aggiunto.





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