Sciuker Frames, aggiornati organi di controllo e governance: nuovo revisore e conferma di Matet

(Teleborsa) - L’assemblea ordinaria di Sciuker Frames ha deliberato all’unanimità di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026 alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile and RSM Italy Corporate Finance, rafforzando

ulteriormente l’affidabilità dell’informativa finanziaria e il sistema di controllo della società.



La nomina, spiega la società in una nota, è avvenuta nei termini ed alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di

revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale nonché di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere di dare esecuzione alla deliberazione nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione.



L'assemblea ha deliberato all’unanimità di procedere all’integrazione del Collegio Sindacale di Sciuker Frames mediante la nomina di due sindaci supplenti. Come da proposta pervenuta alla Società da parte dell’azionista di maggioranza H. Arm, l’Assemblea ha deliberato di nominare Renato Sgrosso e Pellegrino Melillo, quali nuovi sindaci supplenti della Società sino all’approvazione assembleare del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.



CONFERMA DEGLI AMMINISTATORI COOPTATI STEFANO MATETICH E ALESSANDRO GUARINO

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato all’unanimità di confermare nella carica di Amministratore della Società, sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026 gli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 13 dicembre 2024 e in data 27 febbraio 2025, i signori Stefano Matetich e Alessandro Guarino, dotati dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge applicabili per ricoprire la carica di Amministratori della Società.

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