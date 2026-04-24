Solid World, Integrea SIM sospende giudizio dopo rilievi revisore a quadro contabile

(Teleborsa) - Integrea SIM ha sospeso la formulazione delle stime e la valutazione dell'equity value di Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, in attesa di maggiore visibilità sulla piena affidabilità del quadro contabile e sui possibili impatti economico-patrimoniali delle osservazioni formulate dal revisore, pur in presenza di un percorso industriale e organizzativo che nel 2025 ha evidenziato progressi concreti.



Nella relazione sul bilancio d'esercizio e sul consolidato 2025, RSM ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio per l'assenza di elementi probativi sufficienti su alcune poste ritenute materialmente rilevanti. In particolare, i principali rilievi riguardano la recuperabilità di partecipazioni e crediti immobilizzati verso società del perimetro, fondata su piani 2026-2028 che il revisore giudica non adeguatamente supportati e non coerenti con l'andamento storico e con flussi di cassa consuntivi negativi; la verifica di parte delle immobilizzazioni immateriali, inclusi diritti di brevetto, costi capitalizzati e avviamento; l'assenza di un adeguato supporto al recupero delle imposte anticipate; la valutazione di alcuni crediti verso parti correlate, in particolare verso Bio3DPrinting; oltre ad alcuni profili contabili aggiuntivi legati al trattamento di un credito d'imposta DTA acquistato pro-solvendo. A questi si aggiungono, per il bilancio d'esercizio, i rilievi sulla partecipazione in Immobiliare Costa Alta e, per il consolidato, quelli relativi al mancato consolidamento economico di Tecnologia & Design fino alla data di perdita del controllo e alla valorizzazione di alcune immobilizzazioni materiali legate a Immobiliare Costa Alta.



Il 2025 ha rappresentato per SolidWorld un esercizio di profondo riassetto, segnato dall'avvio di una revisione ampia del perimetro societario finalizzata a ridurre duplicazioni amministrative e alleggerire i costi fissi di struttura, oltre a cambiare il modello di generazione dei ricavi. La direzione individuata dal Gruppo è quella di un modello organizzativo fondato su Business Unit specializzate, coordinate da una holding operativa incaricata di presidiare indirizzo strategico, controllo finanziario, sviluppo tecnologico e supporto commerciale. In questa logica, si inseriscono l'integrazione a dicembre di Solid Innovation nella Capogruppo per accentrare le competenze software e AI, il riordino della gestione immobiliare tramite Solid Energy Real Estate, l'unificazione della divisione biomedicale attraverso l'integrazione tra Bio3DModel e Bio3DPrinting a gennaio 2026 e, più recentemente, l'acquisizione del 100,0% di Miralis, destinata a rafforzare il presidio del Gruppo nelle attività di PLM e digitalizzazione industriale.

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