Solid World replica al revisore. Rizzo: avviato percorso di razionalizzazione societaria

(Teleborsa) - Solid World Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha fornito una serie di precisazioni e risposte al revisore dei conti
, dopo che RSM ha dichiarato
l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio 2025 per l'assenza di elementi probativi sufficienti su alcune poste ritenute materialmente rilevanti.
In particolare, con riferimento alla partecipazione in Immobiliare Costa Alta
, la società precisa che l'iscrizione in bilancio è supportata da una perizia redatta da un esperto indipendente che ne conferma il valore, oltre che da specifici impairment test sviluppati internamente e coerenti con i principi contabili applicabili. Per quanto invece riguarda la partecipazione in Tecnologia & Design
in liquidazione, Solid World evidenzia che l'intera quota detenuta è stata ceduta nel corso del 2025 e che, conseguentemente, non si è proceduto al consolidamento economico in assenza dei dati aggiornati alla data di cessione.
Inoltre, in relazione all'osservazione in merito ai profili contabili legati al trattamento dei crediti per imposte anticipate (DTA)
acquistati pro solvendo nei mesi scorsi dalla società, con il supporto dei legali incaricati è stato ritenuto, vista anche la natura tecnica e complessa della materia, risolto il contratto di acquisto ai sensi dell'Art. 1463 del Codice Civile per impossibilità sopravvenuta della prestazione essendo nel frattempo intercorso un cambio sostanziale della relativa normativa. In aggiunta, in riferimento alle immobilizzazioni immateriali
derivanti da capitalizzazioni gli amministratori di Solid World ribadiscono che tali poste riflettono investimenti in attività di sviluppo, sia su progetti generici che su soluzioni verticali destinate a specifici settori industriali. Tali iniziative sono considerate strategiche per l'ampliamento della base clienti e, in particolare, per l'integrazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale nei software di progettazione 3D ritenuta un elemento centrale per lo sviluppo futuro del Gruppo.
In merito poi alle partecipazioni in Bio3DModel e Bio3DPrinting
(quest'ultima classificata come collegata e non consolidata), la valorizzazione si inserisce nell'ambito del progetto BIOMedicale del Gruppo caratterizzato da un elevato contenuto tecnologico e da una significativa intensità di capitale. Il progetto ha già condotto allo sviluppo di una tecnologia innovativa di biofabbricazione e, in particolare, della piattaforma Electrospider, che consente l'utilizzo di cellule autologhe per la biostampa di tessuti e strutture anatomiche personalizzate. Alla luce di tali elementi, la Società ritiene recuperabile il valore delle partecipazioni e dei crediti a medio-lungo termine iscritti in bilancio, anche considerando le interlocuzioni attualmente in corso con primari operatori del settore interessati allo sviluppo industriale del progetto biomedicale.
"Prendiamo atto delle osservazioni formulate dal revisore che consideriamo parte di un normale confronto tecnico nell'ambito di una fase di profonda trasformazione del Gruppo - commenta l'AD Roberto Rizzo
- Negli ultimi mesi abbiamo però avviato un importante percorso strutturato di razionalizzazione societaria, oltre che di evoluzione del modello di business, che ha l'obiettivo di rafforzare la governance, migliorare l'efficienza operativa e valorizzare gli asset tecnologici distintivi, in particolare nel campo dell'Intelligenza Artificiale e del biomedicale. Restiamo quindi pienamente fiduciosi nella solidità industriale del Gruppo e nella capacità di generare valore nel medio-lungo periodo".