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Dow Jones 26-mar
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,01%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,864. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8669. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8629.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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