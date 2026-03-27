Ancora in rosso Wall Street, guerra in Medio Oriente spinge Fed ad approccio più hawkish

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,27% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,29%, continuando la seduta a 6.394 punti.
In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,62%); con analoga direzione, pessimo l'S&P 100
(-1,5%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,77%), utilities
(+1,37%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,30%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari
(-2,56%), telecomunicazioni
(-2,17%) e finanziario
(-1,92%).
Su Wall Street continuano a pesare la guerra in Iran e il rischio inflazionistico che ne deriva. Lo Stretto di Hormuz
resta di fatto chiuso al traffico dei tanker, con il Brent che sale del 3,5% a 111,79 dollari al barile e il WTI del 4,3% a 98,51 dollari. Trump ha esteso al 6 aprile la scadenza dell'ultimatum a Teheran per riaprire lo Stretto, affermando che i colloqui stiano procedendo bene, affermazione smentita dall'Iran.
Le aspettative di tagli dei tassi Fed
per quest'anno sono praticamente evaporate, con i mercati che iniziano a prezzare possibili rialzi. La Presidente della Federal Reserve di Philadelphia, Anna Paulson
, ha ammesso
che "il conflitto in Medio Oriente
ha creato nuovi rischi sia per l'inflazione che per la crescita"., suggerendo un approccio più "hawkish
" rispetto a una possibile pausa o taglio dei tassi nel breve termine.
Sul fronte macroeconomico
, rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan
, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di marzo 2026
, l'indice sul consumer sentiment
si è attestato a 53,3 punti dai 55,5 punti della lettura preliminare e rispetto ai 56,6 del mese precedente.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Chevron
(+1,91%), Coca Cola
(+1,49%), Johnson & Johnson
(+1,22%) e Merck
(+1,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health
, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.
Sotto pressione Visa
, con un forte ribasso del 3,26%.
Soffre Salesforce
, che evidenzia una perdita del 3,21%.
Preda dei venditori Amazon
, con un decremento del 3,11%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Kraft Heinz
(+2,88%), Constellation Energy
(+2,83%), Baker Hughes Company
(+1,88%) e American Electric Power Company
(+1,82%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Datadog
, che ottiene -8,75%.
Crolla ARM Holdings
, con una flessione del 6,64%.
Vendite a piene mani su Palo Alto Networks
, che soffre un decremento del 6,58%.
Pessima performance per CrowdStrike Holdings
, che registra un ribasso del 6,30%.