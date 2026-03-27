Milano 10:25
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Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:25
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,07%)

Il CAC40 prende il via a 7.774,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,07%, a quota 7.774,4 in apertura.
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