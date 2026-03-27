Milano 17:35
43.379 -0,74%
Nasdaq 19:14
23.152 -1,84%
Dow Jones 19:14
45.211 -1,63%
Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,74%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.379,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,74%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,74%, archiviando la giornata a 43.379,1 punti.
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