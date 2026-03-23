FOPE, ricavi a 93,6 milioni (+27%) e dividendo a 1,10 euro per azione

(Teleborsa) - FOPE , storica azienda orafa vicentina fondata nel 1929 e quotata su Euronext Growth Milan, specializzata nella gioielleria di alta gamma, ha chiuso il 2025 con ricavi netti consolidati a 93,6 milioni di euro, in crescita del 27,4% rispetto ai 73,4 milioni del 2024. La crescita ha interessato tutti i mercati di presenza, con particolare rilievo per Giappone e Corea del Sud tra i mercati emergenti, mentre Europa, Italia e Stati Uniti confermano le performance sui mercati consolidati. L'87% del fatturato è realizzato all'estero.



L'EBITDA cresce a 20,5 milioni con un margin al 21,9% (dal 20,2% del 2024), l'utile netto si attesta a 11,4 milioni e la posizione finanziaria netta è cash positive per 10 milioni, in miglioramento rispetto ai 3,3 milioni del 2024. Il consiglio propone un dividendo di 1,10 euro per azione – stacco cedola il 4 maggio 2026 – con un payout ratio del 59,8%.



Per il 2026 il gruppo attende crescita delle vendite, sostenuta da un portafoglio ordini già in incremento rispetto allo stesso periodo del 2025.



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