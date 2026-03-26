G.M. Leather, ricavi 2025 salgono a 41,5 milioni di euro. Utile quasi azzerato

(Teleborsa) - G.M. Leather , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 41,51 milioni di euro, circa il +2,6% rispetto a 40,47 milioni di euro nel 2024, evidenziando una crescita moderata nonostante le rilevanti criticità riscontrate sia a livello macroeconomico sia a livello di settore di appartenenza.



L'EBITDA, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, è pari a 6,49 milioni di euro, rispetto a 6,43 milioni di euro nel 2024, con un'incidenza sui ricavi del 15,6% rispetto al 15,9% del 2024. L'EBIT è pari a 2,76 milioni di euro, rispetto a 3,06 milioni di euro nel 2024, principalmente per effetto di maggiori ammortamenti immateriali. L'EBIT margin è pari al 6,7%, rispetto al 7,6% del 2024. Il Risultato Netto è pari a 0,03 milioni di euro, rispetto a 0,33 milioni di euro nel 2024, dopo imposte per 124 migliaia di euro (615 migliaia di euro nel 2024).



L'Indebitamento Finanziario Netto scende a 25,48 milioni di euro (-0,8% rispetto ai 25,69 milioni di fine 2024), segnalando un moderato miglioramento della struttura finanziaria.



"Chiudiamo con soddisfazione il 2025, un anno che ha presentato sfide significative sia per l'economia globale sia per il nostro settore - ha commentato l'AD Simone Voltolin - Il nostro Gruppo, grazie agli investimenti strategici, alle scelte operative mirate e all'impegno costante di tutti i collaboratori, ha conseguito risultati economici e finanziari che confermano la nostra solidità e la capacità di distinguersi nel mercato".



(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)

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