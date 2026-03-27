Destination Italia, perdita si allarga a 2,4 milioni di euro nel 2025 con aumento ammortamenti

(Teleborsa) - Destination Italia , società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 63,1 milioni di euro, in incremento rispetto a 52,4 milioni nel 2024 (+20%); la società segnala un contributo particolarmente positivo del canale B2B, in continuità con il trend di crescita evidenziato nel corso dell'esercizio.



L'EBITDA è pari a 2 milioni di euro, in significativo incremento rispetto al 0,9 milioni nel 2024 (+114%), per effetto del positivo andamento del Valore della Produzione e della maggiore efficienza operativa, con una sostanziale stabilità dei costi del personale rispetto all'esercizio precedente; l'EBITDA Margin si attesta a circa il 3,2%, in miglioramento per il settimo anno consecutivo. L'EBIT si attesta a -1,8 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto a -1,7 milioni nel 2024, dopo ammortamenti e svalutazioni per 3,8 milioni, in incremento rispetto a 2,6 milioni nel 2024 (+48% YoY). L'incremento degli ammortamenti è riconducibile sia al continuo piano di investimenti del Gruppo, sia al progressivo completamento di progetti avviati negli esercizi precedenti.



Il risultato netto è pari a -2,4 milioni di euro, rispetto a -1,6 milioni nel 2024, risentendo principalmente dell'incremento degli ammortamenti connessi agli investimenti effettuati, in un contesto di crescita operativa del Gruppo.



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 17,5 milioni di euro (debito netto); l'incremento rispetto a 15,2 milioni al 31 dicembre 2024 e a 14,6 milioni al 30 giugno 2025 è principalmente riconducibile agli investimenti strategici in ambito IT e all'espansione in nuovi mercati, per complessivi 3,4 milioni.



"I risultati approvati confermano il percorso di crescita del Gruppo, con un significativo incremento dei principali indicatori economici e un rafforzamento delle basi industriali e organizzative - ha commentato la presidente Dina Ravera - Nel corso del 2025 abbiamo proseguito il piano di investimenti in tecnologia, sviluppo territoriale e apertura di nuovi mercati, sostenendo la crescita futura del Gruppo e ampliando il nostro posizionamento internazionale. Il 2026 rappresenta per Destination Italia un anno di progressivo consolidamento degli investimenti effettuati, con l'obiettivo di valorizzare le iniziative avviate e migliorare fortemente l'efficienza operativa".

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