Credito privato, ING: no rischio sistemico ma "si stanno addensando nubi minacciose"

(Teleborsa) - Timothy Rahil e Jeroen van den Broek, economisti di ING, ritengono che i recenti avvenimenti nel settore del credito privato non rappresentino un rischio sistemico. Tuttavia, sollevano importanti interrogativi sulle più ampie implicazioni per i mercati degli spread, i tassi di insolvenza e l’impatto di pratiche di rating discutibili.



"Ci aspettiamo che gli sviluppi nel mercato del private credit rimangano sulle prime pagine dei giornali e contribuiscano all'imminente rivalutazione dei mercati del credito a beta più elevato. Abbiamo definito questo fenomeno “Baby Bear” come uno dei rischi chiave per la storia creditizia Goldilocks per il 2026. Non consideriamo questo un evento di rischio sistemico. L'esposizione del sistema bancario, sia diretta che indiretta, appare gestibile e analisi recenti dell'Ufficio di Ricerca Finanziaria e di Moody's offrono rassicurazione.", osservano Rahil e van den Broek.



Alla luce delle recenti notizie, "sembra inevitabile che permanga una pressione sui rimborsi nei fondi di private credit, e la maggior parte dei fondi probabilmente manterrà limiti massimi o restrizioni sui prelievi. Un livello elevato di rimborsi richiesti è significativo: crea una situazione in cui i fondi che devono far fronte a deflussi prolungati sono costretti a riservare liquidità per far fronte ai prelievi. Di conseguenza, potrebbero essere costretti a vendere attività anziché concedere nuovi prestiti. Ciò rallenta i cicli di distribuzione, riducendo la capacità del settore di sottoscrivere nuove operazioni".



I commenti di mercato, aggiungono, sono ampiamente concordi nel suggerire che il ciclo del credito sembra prossimo a una svolta. Come ha osservato il CEO di Goldman Sachs solo la scorsa settimana, il ciclo del credito “non è stato annullato”, identificando la rivoluzione dell'intelligenza artificiale come un potenziale catalizzatore. Tuttavia, "la preoccupazione più profonda risiede nei molteplici potenziali canali di contagio qualora la pressione dovesse intensificarsi o dovessero emergere ulteriori catalizzatori negativi. Il credito privato rimane un mercato poco regolamentato, caratterizzato da pratiche disomogenee, concentrazione del rischio e squilibri di liquidità".



La rivoluzione dell'intelligenza artificiale e le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto in Medio Oriente, rappresentano fattori di ostacolo strutturali e di lungo periodo. "L'IA mette in luce i rischi associati alla marcata concentrazione del settore sui prestiti legati al software e al SaaS. Se la rivoluzione guidata dall'IA dovesse far raddoppiare i tassi di insolvenza rispetto all'attuale 5,2% registrato da Fitch per il credito privato, le implicazioni sul costo del capitale sarebbero significative. Al contempo, il contesto geopolitico rafforza la probabilità che i costi di finanziamento rimangano elevati", proseguono Rahil e van den Broek.



I due economisti si domandano allora quale margine di manovra rimane alle banche centrali per reagire qualora i mercati di finanziamento dovessero deteriorarsi ulteriormente. "Riavviare programmi di acquisto di attività su larga scala per ridurre i costi di finanziamento risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, fintantoché l’inflazione rimane al di sopra dell’obiettivo", osservano.



Il prossimo periodo rappresenta quindi una "prova significativa per il mercato del private credit, poiché convergono sia le vulnerabilità interne che gli shock esterni. Per il mercato del credito in generale, questo cambiamento è destinato a intensificare la pressione mentre si sviluppa l'inversione del ciclo del credito. Gli spread creditizi e i costi di finanziamento potrebbero trovarsi solo nelle prime fasi di un movimento al rialzo di più lungo termine".



Nel complesso Rahil e van den Broek vedono che si stanno "addensando nubi minacciose". Infatti, "le tensioni nel private credit (Baby Bear) potrebbero innescare una più ampia rivalutazione dei prezzi dei prestiti leveraged, dell’high yield e, in ultima analisi, del credito investment grade, man mano che il contagio si diffonde. Il finanziamento tramite i mercati, privati o pubblici che siano, diventerebbe sostanzialmente più costoso e, per alcuni mutuatari, di fatto inaccessibile".



Nel frattempo, i timori di inflazione derivanti dalle turbolenze in Medio Oriente stanno "spingendo le banche centrali a considerare un aumento dei tassi". Nell’attuale contesto dei mercati del credito privato e pubblico, "è difficile che i tassi salgano". Ciò porta le banche centrali a "ritardare gli aumenti dei tassi (o addirittura a tagliarli) e, di conseguenza, a riavviare il quantitative easing".



Oltreoceano, Rahil e van den Broek ricordano che le banche regionali statunitensi hanno un'esposizione significativa al private credit, con circa il 4-5% delle loro attività legate a partecipazioni dirette in credito privato. Inoltre, sono "esposte a disallineamenti di liquidità". Ciò porta gli economisti a stimare che i bilanci si espanderanno nel momento peggiore. Maggiori esigenze di finanziamento ridurranno le riserve di liquidità. Di conseguenza, le attività sottostanti si deteriorano e le garanzie reali fornite diminuiscono.



Per le banche europee, invece, l’esposizione al settore non bancario potrebbe avere un "impatto attraverso una qualità del credito più debole, maggiori svalutazioni e utili inferiori". In uno scenario grave, osservano Rahil e van den Broek, ciò potrebbe erodere il capitale e aumentare i costi di finanziamento con l'aumento dei premi di rischio di mercato. Per le banche, tuttavia, "le ripercussioni non dovrebbero essere troppo drastiche, poiché gran parte della loro esposizione è garantita da titoli garantiti da attività".

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