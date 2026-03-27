EGLA, Intesa taglia target price: nessuna sorpresa da guidance 2026, un altro anno difficile

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha tagliato a 1,20 euro
per azione (dai precedenti 1,27 euro) il target price
sul EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la raccomandazione
"Neutral
".
A seguito della pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2025
, che si sono attestati leggermente al di sopra delle aspettative in termini di fatturato, ma in linea con le previsioni per quanto riguarda l'utile operativo lordo e l'utile netto, il broker ha affinato le stime. Gli obiettivi per l'esercizio 2026 (fatturato di 700/750 milioni di euro e margine EBITDA rettificato dell'11%) confermano che l'azienda dovrà affrontare un altro anno, probabilmente più difficile, caratterizzato da un'ulteriore contrazione del settore E-Mobility
. Pur prevedendo un rallentamento del 28% del fatturato per questa divisione, Intesa apprezza i progressi compiuti dall'azienda in Cina. Per l'anno in corso, il gruppo prevede 14 contratti di fornitura (SOP), di cui 10 in Cina (la stragrande maggioranza con clienti cinesi). Intesa prevede inoltre una crescita in India grazie alle attività industriali di EGLA, che, secondo le proiezioni, registreranno una crescita complessiva quest'anno.
Data la capacità produttiva disponibile (la saturazione degli impianti si attesta al 55%/65% a seconda delle diverse regioni), i minori investimenti previsti dovrebbero consentire al gruppo di raggiungere la guidance di FCF, che si preannuncia positiva
.
A partire dall'esercizio 2027, Intesa prevede che EGLA riprenderà il suo percorso di crescita. Tuttavia, "la minore visibilità futura dovuta alle attuali incertezze macroeconomiche
legate al conflitto con l'Iran ci impedisce di assumere una posizione più ottimistica sul titolo, che riteniamo equamente valutato a 5,1 EV/EBITDA", si legge nella ricerca.