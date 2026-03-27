Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,65%.



Il movimento di ThyssenKrupp , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,593 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,895. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,469.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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