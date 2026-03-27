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L'EURO STOXX Retail in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Retail in discesa a Eurozona
Profondo rosso per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 851,92 punti, in netto calo del 2,60%.
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