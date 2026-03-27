Londra: andamento sostenuto per 3i Group

(Teleborsa) - Avanza la società d'investimenti con sede a Londra , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.



L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di 3i Group evidenzia un declino dei corsi verso area 22,86 sterline con prima area di resistenza vista a 23,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```