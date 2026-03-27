Madrid: movimento negativo per ACS
(Teleborsa) - Sottotono Actividades de Construccion y Servicios, che passa di mano con un calo del 2,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ACS, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 100,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 104,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 98,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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