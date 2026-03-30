Milano 11:45
43.383 +0,01%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:45
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Francoforte 11:45
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M4 Regno Unito (MoM) in febbraio

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M4 Regno Unito (MoM) in febbraio
Regno Unito, M4 in febbraio su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,1%).
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