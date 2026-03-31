Milano 9:39
43.930 +0,24%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
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Londra 9:39
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22.634 +0,32%

Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in febbraio
Giappone, Vendite dettaglio in febbraio su base annuale (YoY) -0,2%, in calo rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +0,9%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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