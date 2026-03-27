Appuntamenti macroeconomici del 27 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 27/03/2026
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,1%; preced. 4,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,8%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 2,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,12 Mld Euro)
15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,5 punti; preced. 56,6 punti)
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