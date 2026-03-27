Saccheria Franceschetti: ricavi a 19,5 milioni (+10,4%), proposto dividendo a 0,03 euro per azione

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti , società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha chiuso il 2025 con ricavi a 19,5 milioni di euro (+10,4% rispetto ai 17,7 milioni del 2024), EBITDA a 2,16 milioni (margin 11,1%) e utile netto a 1,1 milioni. La crescita è stata trainata dalla sinergia tra canale eCommerce e rete vendita fisica.



L'indebitamento finanziario netto sale a 2,4 milioni da 0,5 milioni del 2024, per effetto di una strategia deliberata di overstocking: la società ha convertito liquidità in scorte di magazzino per garantire la continuità delle forniture ai clienti in un contesto di disruption della supply chain globale, acuita dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.



Il consiglio propone un dividendo di 0,03 euro per azione – il quinto dall'IPO – con stacco cedola l'11 maggio 2026. La società ha indicato di essere fiduciosa di completare un'acquisizione entro la fine del 2026.



Luigi Wilmo Franceschetti, Presidente, ha dichiarato: "Il sensibile aumento dell'indebitamento finanziario non è un segnale di debolezza, bensì il risultato di una manovra finanziaria deliberata: abbiamo trasformato la liquidità in stock di magazzino. In un'epoca di incertezza nelle forniture, garantire la consegna immediata è diventato il nostro valore aggiunto più prezioso."





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