INBRE, utile 2025 scende a 0,8 milioni di euro con normalizzazione della produzione idroelettrica

(Teleborsa) - Iniziative Bresciane - INBRE , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha registrato ricavi complessivi consolidati pari a circa 23,2 milioni di euro nel 2025, in diminuzione del 16% rispetto a 27,5 milioni dell'esercizio 2024. Tale risultato è conseguente alla flessione dei volumi di produzione di energia idroelettrica, parzialmente compensato dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti e dall'uscita di taluni impianti dai meccanismi d'incentivazione previsti.



Il margine operativo lordo è stato pari a 14,5 milioni di euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi netti consolidati pari al 62%, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (72%). Il risultato netto consolidato ammonta a 0,8 milioni di euro (5 milioni al 31 dicembre 2024), con un decremento dell'83%, dopo aver stanziato ammortamenti per 9,9 milioni di euro e imposte per 0,5 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta, passiva per 92,9 milioni di euro rispetto a 100,2 milioni al 31 dicembre 2024, evidenzia un decremento di circa 7,3 milioni, grazie alla politica di contenimento del debito e al flusso di cassa generato dalla gestione operativa; il Gruppo continua a beneficiare di un buon accesso al credito grazie alla solida posizione finanziaria; i principali flussi che hanno avuto un impatto sulla posizione finanziaria netta sono: (i) il flusso della gestione reddituale che ha generato un valore pari a 15,3 milioni; (ii) il flusso finanziario dell'attività di investimento che ha assorbito un valore pari a 6,1 milioni; (iii)i dividendi pagati pari a 1,5 milioni. Rispetto al 30 giugno 2025, quando era pari a 97,9 milioni, l'indebitamento finanziario netto si è ridotto di 5 milioni.



Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo lordo in denaro pari a 0,20 euro per ciascuna azione. L'ammontare del dividendo proposto risulta in contrazione rispetto al dividendo distribuito nel 2025, pari a 0,60 euro per azione, sotto forma di scrip dividend, in considerazione della riduzione del risultato netto consolidato 2025 e dell'intenzione della società di proseguire l'attività di sviluppo e realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.

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