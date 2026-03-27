SG Company in perdita nel 2025 con ammortamenti e oneri finanziari. Fatturato balza del 43%

(Teleborsa) - SG Company , società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2025 con ricavi pari a 49,5 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto all'esercizio 2024. L'EBITDA risulta positivo per 3,7 milioni di euro (EBITDA Margin del 7,5%), in incremento rispetto a 2,4 milioni di euro dell'esercizio precedente (EBITDA Margin del 7,1%).



Il risultato netto mostra una perdita consolidata pari a 263 mila euro (rispetto a un utile consolidato di 419 mila euro registrato al 31 dicembre 2024). La società evidenzia che non è riconducibile alla performance operativa, ma a quattro principali fattori: (i) il risultato negativo ante imposte per oltre 620 mila euro della società Knobs, (ii) l'incremento significativo degli ammortamenti, attestandosi a circa 2,2 milioni di euro, con un aumento di circa 800 mila su base annua (iii) la crescita degli oneri finanziari, sia per effetto del contesto macroeconomico caratterizzato da tassi di interesse più elevati, sia per la scelta gestionale di anticipare l'incasso dei crediti commerciali attraverso un maggiore ricorso all'indebitamento finanziario, misura funzionale a sostenere la liquidità; (iv) la svalutazione della partecipazione nella società Pinguando per un importo pari a 350 mila euro, sulla base delle valutazioni economico-finanziarie aggiornate della società partecipata.



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è pari a 6,8 milioni di euro, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 di 6,7 milioni di euro, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 1,8x. Tale valore - oltre ad essere in linea con l'obiettivo previsto dal piano industriale 2024-2026 (rapporto PFN/EBITDA inferiore a 3) - evidenzia la capacità del Gruppo di contenere l'indebitamento, pur sostenendo una strategia di sviluppo caratterizzata da una significativa componente di operazioni di M&A.



"Siamo molto soddisfatti sia dei valori raggiunti per l'esercizio, sia dell'andamento generale del nostro percorso di crescita, grazie al quale siamo riusciti a costruire oggi una struttura efficiente e produttiva, pronta ad accogliere nuove sfide - ha detto l'AD Davide Verdesca - Con l'approvazione del bilancio e il lancio del Piano Industriale 2026-2030, SG Company entra in una nuova fase di crescita, sostenuta da fondamenta più solide e da una governance più evoluta; il percorso dei recenti esercizi ha, infatti, rafforzato la nostra struttura operativa e la nostra capacità di creare valore sostenibile. La crescita attesa nei prossimi anni sarà guidata da una combinazione bilanciata tra performance organica e operazioni di M&A selettive, sempre in ottica di aggregazione, orientate alla generazione di valore e alla sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo".

Condividi

```