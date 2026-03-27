SG Company, Merone: risultati confermano solidità nostra visione, chiediamo via al buy back

(Teleborsa) - "Il bilancio di esercizio di SG Company registra quest'anno un utile netto decisamente positivo. Si tratta di un risultato importante, che conferma l'efficacia della strategia espansiva degli ultimi anni: una strategia di crescita mirata, sostenuta dall'incremento costante e strutturale dei dividendi delle società controllate e da un'accurata ottimizzazione dei costi fissi di struttura. La conseguente capacità di generare cassa, in linea con quanto previsto nel nostro piano industriale, rappresenta un elemento fondamentale per accelerare le prossime operazioni di M&A e incrementare il valore delle nostre future target. Già in questa assemblea degli azionisti, il CdA ha chiesto di avviare un piano di buy back
". Lo ha detto Francesco Merone, CFO
del Gruppo SG Company
, commentano i risultati 2025
.
"Sul fronte del bilancio consolidato, esprimiamo grande soddisfazione per i risultati ottenuti, grazie al significativo aumento dell'EBITDA rispetto al 2024 (+51%) e alla solidità della nostra posizione finanziaria netta (PFN), con un rapporto PFN/EBITDA pari a 1,8 - ha spiegato - Tali performance avrebbero registrato un ulteriore miglioramento se non avessero risentito dell'andamento della controllata Knobs, che chiude l'esercizio con un risultato prima delle imposte negativo per oltre 650 mila euro, della svalutazione della partecipazione in Pinguando e dell'incremento degli ammortamenti per circa 800 mila euro, dovuti anche all'ampliarsi dell'avviamento in seguito alle operazioni di M&A
".
"Continuiamo tuttavia a credere fermamente nella scelta strategica compiuta su Knobs
, tanto che nel 2025 abbiamo ulteriormente incrementato la nostra partecipazione - ha detto Merone - La presenza diretta nella governance della società del sottoscritto, del CEO di gruppo e del responsabile delle operation rappresenta un segnale concreto del nostro impegno nel guidare questa realtà verso un percorso di rilancio e valorizzazione. Nonostante alcune criticità contingenti, il Gruppo prosegue il proprio sviluppo in modo significativo nei suoi ambiti chiave: la redditività operativa, la capacità di generare cassa e la riduzione dell'indebitamento finanziario, anche in un contesto di intensa attività di M&A. Sono risultati che confermano la solidità della nostra visione
e la determinazione con cui continuiamo a perseguire i nostri obiettivi di crescita sostenibile".