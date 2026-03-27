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/ Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte
Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 09.50
Retrocede molto il
leader delle energie rinnovabili
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.
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