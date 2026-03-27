Milano 10:36
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Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte
Retrocede molto il leader delle energie rinnovabili, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.
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