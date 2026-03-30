Ambromobiliare chiude il 2025 in perdita per 455 mila euro con contrazione ricavi

(Teleborsa) - Ambromobiliare , società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i ricavi netti generati nell'esercizio 2025 sono diminuiti del 39% a 1,12 milioni di euro, rispetto ai dati dell'esercizio precedente (1,84 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Dal punto di vista del segmento Equity Capital Market, nel corso dell'esercizio 2025 Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso con successo 2 IPO su Euronext Growth Milan e un'operazione di M&A. Dopo un primo semestre caratterizzato dalle suddette difficoltà di mercato, il secondo semestre ha visto un incremento del fatturato. In tale contesto, la società rileva che il 70% dei ricavi annuali si è concentrata nel secondo semestre, a seguito di una ripresa dei mercati e delle operazioni di borsa.



L'EBITDA è negativo per 436 mila euro, rispetto all'EBITDA positivo di 98 mila euro al 31 dicembre 2024. La riduzione dei ricavi netti di circa 700 mila euro nell'esercizio 2025 ha generato questa riduzione della marginalità, nonostante una riduzione dei costi di circa 200 mila euro. Il risultato netto è di conseguenza anch'esso negativo per 455 mila euro, contro un risultato netto positivo di 16 mila euro al 31 dicembre 2024.



"Nonostante un secondo semestre che ha mostrato segnali di ripresa per il mercato EGM e per i ricavi di Ambromobiliare, il risultato complessivo dell'esercizio ha risentito delle difficoltà operative già evidenziate nella prima metà dell'anno - dichiara il presidente Alberto Franceschini Weiss - Confermiamo il pieno focus sull'operazione di aggregazione strategica con 4AIM SICAF e MIT SIM . L'integrazione, che attende il via libera delle Autorità di Vigilanza, si perfezionerà tramite due aumenti di capitale e due OPS, dando vita a un Gruppo finanziario integrato e ad alto potenziale. Con questa operazione creiamo un player unico nel panorama italiano, progettato per supportare le PMI nelle operazioni di finanza straordinaria. Non si tratta solo di una somma di competenze acquisite negli anni, ma di una sinergia operativa ed economica che trasformerà il nuovo Gruppo in uno dei principali operatori per il mercato borsistico italiano".



Dopo un 2025 segnato dai fenomeni di delisting che prevalgono i listing, alta volatilità e valutazioni basse, Ambromobiliare afferma il 2026 si apre con un "cauto ottimismo" sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) che sarà sempre ancora caratterizzato da una maggiore selettività da parte degli investitori. Stimiamo che la loro preferenza per società di dimensioni grandi permarrà nonostante le iniziative governative in favore alle società di piccola/media capitalizzazione. Le attività di marketing sul territorio sono - come sempre - ampie. La pipeline di mandati per l'esercizio in corso è leggermente aumentata rispetto a quella dell'inizio dell'esercizio precedente. I mandati attualmente in essere per le IPO si concentrano su settori resilienti o settori tradizionali che applicano nuove tecnologie come per esempio le infrastrutture, l'entertainment/branded content e comunicazione/pubblicità. Sul fronte dell'M&A, l'attività è particolarmente vivace nell'industria meccanica, dei trasporti, del packaging, del retail, del turismo e del lusso dove il consolidamento dimensionale rimane la leva strategica principale per competere a livello internazionale.

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