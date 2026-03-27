ICC riduce la perdita nel 2025, i ricavi salgono a 9,25 milioni di euro

(Teleborsa) - International Care Company , società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi di competenza per 9,25 milioni di euro, in aumento (+9%) rispetto a 8,48 milioni dell'esercizio precedente. L'EBITDA registra un miglioramento significativo, passando dal dato negativo dell'esercizio precedente pari a -0,131 milioni di euro (-1%) al risultato positivo dell'esercizio 2025 pari a 0,331 milioni di euro (+3%), con un delta positivo di 0,462 milioni di euro. Il risultato netto è stato pari a -566 mila euro, rispetto a un risultato netto -858 mila euro al 31 dicembre 2024.



L'indebitamento finanziario netto registra un miglioramento significativo, passando da una posizione debitoria al 31 dicembre 2024 di 162 mila euro a una posizione attiva (cassa) per 73 mila euro dell'esercizio 2025.



"Il 2025 conferma il percorso di crescita e consolidamento intrapreso da International Care Company negli ultimi anni, in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso - ha commentato l'AD Gualtiero Ventura - La società ha continuato a rafforzare il proprio posizionamento nel settore dei servizi di assistenza e gestione del rischio, registrando una crescita dei ricavi e proseguendo negli investimenti in tecnologia e innovazione, raggiungendo un EBITDA positivo di 331mila euro".



"Nel corso dell'esercizio abbiamo ulteriormente sviluppato la piattaforma di Digital Health, ampliando l'offerta di servizi di teleassistenza e teleconsulto, e rafforzato i servizi di care giving e assistenza alla persona, ambiti destinati a una crescente domanda anche alla luce delle dinamiche demografiche europee - ha aggiunto - Parallelamente la Società ha continuato a sviluppare soluzioni integrate di Travel Risk Management e Security rivolte al mercato assicurativo e corporate. Prosegue inoltre il percorso di rafforzamento della governance e dei presidi organizzativi, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della qualità e della compliance normativa. Siamo convinti che l'integrazione tra digital health, assistenza alla persona e gestione dei rischi legati alla mobilità internazionale rappresenti uno dei principali driver di sviluppo del settore e continueremo a investire in innovazione per consolidare ulteriormente il posizionamento competitivo della società".

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