Vinext passa in utile nel 2025, i ricavi salgono a 6,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Vinext , azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l'enologia quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con una crescita complessiva dei ricavi del 23,8% a 6,4 milioni di euro, trainata principalmente dalla linea Prodotti Enologici (+35,2%), che si conferma il principale driver di fatturato. Anche la linea Engineering evidenzia un andamento positivo, sostenuto dalla domanda di soluzioni tecnologiche per l'industria enologica e birraria.



L'EBITDA risulta pari a 999 mila euro, a fronte di 524 mila euro al 31 dicembre 2024; l'EBITDA Adjusted, di oneri e proventi straordinari, è pari a 958 mila euro, rispetto a 682 mila euro al 31 dicembre 2024. L'EBITDA Margin si attesta al 14,1% in miglioramento rispetto all'8,8% (EBITDA pari a 524 mila euro) registrato al 31 dicembre 2024. L'incremento della marginalità riflette la crescita dei ricavi, il miglioramento del mix di vendita e una maggiore efficienza operativa, oltre al progressivo assorbimento dei costi fissi. Il risultato netto è pari a 373 mila euro, rispetto a -39 mila euro del 2024.



L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 si attesta a 2.848 mila euro, in miglioramento rispetto a 2.964 mila euro al 31 dicembre 2024 (-3,9%) ed anche al valore al 30 giugno 2025 pari a 2.933 mila euro.



"L'esercizio 2025 evidenzia un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari, a conferma della solidità del nostro modello di business e della capacità del Gruppo di crescere in modo sostenibile - ha commentato l'AD Salvatore Vignola - L'incremento dei ricavi, il rafforzamento della marginalità operativa e il ritorno all'utile rappresentano risultati importanti, ottenuti grazie al contributo di tutte le linee di business e al continuo impegno nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto".



"Guardiamo al futuro con fiducia, pur in un contesto caratterizzato da incertezze macroeconomiche e geopolitiche, proseguendo nel percorso di crescita e consolidamento sui mercati di riferimento, mantenendo al contempo un'attenzione costante all'efficienza operativa e alla generazione di cassa", ha aggiunto.

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